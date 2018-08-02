Perge’de kritik dönemeç

Antalya
'DAKİ Perge Antik Kenti'nde bulunan yazıtlarda sıkça adı geçen ve tarihteki ilk kadın belediye başkanı olarak kabul edilen Plancia Magna'nın anıt mezarı gün yüzüne çıkartılıyor. Plancia Magna hakkında yeni bilgilere ulaşma heyecanı duyan kazı ekibi, anıtın podyumunun ardından mezar odası kısmına da ulaştı.
YENİ BİLGİLER ELDE EDILIYOR
Antalya
Müzesi Müdürü ve Perge Antik Kenti Kazı Başkanı Mustafa Demirel "Tarihi önemi olan Plancia Magna'nın mezarının nasıl olduğunu ortaya çıkarmak ve yeni bilgilere ulaşabilmek için alanda bilimsel kazı çalışmalarını sürdürüyoruz" dedi. Plancia Magna'nın, Perge'ye büyük hizmetlerde bulunmuş ve adı kentle özdeşleşmiş birisi olduğuna dikkati çeken Demirel, yapı tamamen ortaya çıktığında çizim yapılıp belgeleyeceklerini bildirdi.