Sporcu gençliğe başkan morali

Antalya
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yaz spor okulu öğrencilerini eğitim gördükleri tesislerde ziyaret etti. Başkan Tütüncü, okçuluk eğitimi alan öğrencilerle de atış talimi yaptı. Kepez Belediyespor Kulübü'nün Antalya
lı çocukların harika bir yaz tatili geçirmeleri için seferber olduğunu belirten Başkan Tütüncü, profesyonel tesisler açmanın yanında, kentin her noktasına servis imkanı sağlamanın dahi çok ciddi bir iş olduğunu belirterek, kulüp çalışanlarını tebrik etti. Spor yapan çocukların daha başarılı olduklarının altını çizen Başkan Tütüncü, spor eğimi alan çocukların yetişkin olduklarında daha sosyal ve sağlıklı bir yaşam sürdüklerini söyledi.