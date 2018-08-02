Tatlıya bağlandı

Antalya
SPOR'DA maddi krizin yansımaları sezon öncesinde can sıkmaya devam ediyor. Yeni transfer yapmakta zorlanan, mevcut oyuncuların paralarını da ödeyemeyen Antalya
spor yönetimi, Hollanda kampında rehin kalındığı ile ilgili haberlerin ardından, paralarını alamadıkları için futbolcuların çalışmaya çıkmaması ile iyice sarsıldı. Temlikler nedeniyle kasaya para girişinin olmadığı kırmızı beyazlılarda kriz şimdilik rafa kaldırıldı.
KORKMAZ İKNA ETTİ
Hollanda kampı dönüşü pazartesi günü yapılması gereken antrenmana oyuncular çıkmak istememiş, teknik direktör Bülent Korkmaz
da çalışmayı iptal ettiğini açıklayarak futbolcuları korumuştu. Önce yönetim, ardından oyuncularla bir araya gelen Korkmaz, futbolcularını ikna ederek çalışmaya çıkmalarını sağladı. Antalyaspor, Hollanda kampı dönüşü ilk antrenmanını Atila Konuk Tesisleri'nde yaptı.
DIŞ TRANSFERDE İKİ ÖNEMLİ GELİŞME
ANTALYASPOR yönetiminin bonservisi elinde olan Olcan Adın ile temasa geçtiği belirtildi. Geride bıraktığımız sezonu Akhisar'da geçiren 32 yaşındaki kanat oyuncusu, 24 lig maçına çıkmıştı. Antalyaspor'un gündemindeki bir başka ismin de Faslı Jawad El Yamiq olduğu belirtildi. Bülent Korkmaz'ın ısrarla istediği stoper için İtalyan kulübü Genoa ile pazarlık aşamasında olunduğu ifade edildi. Yamiq için Çaykur Rizespor
'un da devrede olduğu belirtiliyor.