Yürek yakan ninni

Antalya
'da oğlunu kansere kurban veren annenin ağıtları yürekleri dağladı. 2 yaşındaki Muhammet Selim Çetin, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde 50 günlük yaşam savaşını kaybetti. Ölüm haberi üzerine dünyası yıkılan anne Seher Çetin, havluya sarılı oğlunun cenazesini kucağına alarak uzun süre bırakmadı. Acılı annenin hastane önünde oğluna ninniler söyleyip ağıtlar yakması yürekleri dağladı.
50 GÜN KANSERE DİRENDİ
Isparta
'da yaşayan duvar kağıdı ustası 34 yaşındaki Hüsamettin Çetin ile ev kadını 25 yaşındaki Seher Çetin'in 2 yaşındaki çocukları Muhammet Selim'e bir süre önce kan kanseri teşhisi koyuldu. Enfeksiyon nedeniyle durumu ağırlaşan Muhammet Selim, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakım servisinde 50 gündür tedavi gören minik Muhammet Selim, dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Çetin ailesi çocuklarının ölümüyle büyük üzüntü yaşadı.
KUCAĞINA ALIP GEZDİRDİ
Oğlunun ölümünü kabullenemeyen anne Seher Çetin, oğlu Muhammet Selim'in havluya sarılı cenazesiyle hastane koridorlarında dolaştı. Genç anne, yakınlarının tüm çabalarına rağmen oğlunun cenazesini kimselere vermek istemedi. Oğlunun kucağındaki cenazesiyle hastane önüne oturup Muhammet Selim'in cansız bedenini severek ninniler söyleyip ağıtlar yakan acılı annenin durumunu gören hasta yakınları gözyaşlarını tutamadı. Hastane görevlileri ve yakınlarının telkinleriyle güçlükle ikna edilen acılı annenin kucağından alınan Muhammet Selim'in cenazesi morga kaldırılabildi.