Bu merkezde hayat var

KADINLARDAN İLGİ

Şehit Polis Muhammet Oğuz Kılınç Sağlıklı Hayat Merkezi'nde 3 hekim, 2 diş hekimi, 2 psikolog, 1 sosyal çalışmacı, 2 diyetisyen, 1 fiziksel aktivite koçu, 7 ebe, 2 hemşire, 1 laboratuvar ve 1 röntgen teknisyeni görev yapıyor. Sağlıklı Hayat Merkezi'nden son iki ayda bin 314 kişinin yararlanması, yapılan çalışmanın etkinliğini ortaya çıkarıyor. Özellikle kadınların daha çok tercih ettiği merkezde, fiziksel aktivite ve fizyoterapi bölümleri büyük ilgi görüyor.

BEŞ YILDIZLI HİZMET

Merkezdeki ?hizmetlerden yararlanan vatandaşlar, ücretsiz ve modern hizmetin beş yıldızlı özel hastane ile otelleri aratmadığını belirtiyor.

Diyetisyen ve fizyoterapi bölümüne 3'üncü kez geldiğini ifade eden Azime Doğan (54), "Buradaki hizmet ve şartlar çok iyi. Doktorların ilgisi beni çok mutlu ediyor. Zayıflamak için geldim. Şimdiden kilo vermeye başladım" dedi. Eşinin yanında merkeze geldiğini belirten Bayram Doğan (57) ise Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'nde (KETEM) muayene olduğunu söyledi. Doğan, "Eşim tedavi olurken ben de merkezi dolaştım.

ketem'i görünce girdim ve hemen tahlillerimi yaptılar. Burası adeta bir sağlık üssü" diye konuştu.