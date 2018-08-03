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Bu merkezde hayat var

Konyaaltı’ndaki eski Sağlık Müdürlüğü binası Sağlıklı Hayat Merkezi’ne dönüştürüldü. Vatandaşa 15 bölümde özel hastane gibi veriliyor

FURKAN YAZICI Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2018
Bu merkezde hayat var
Antalyalya'da Müdürlüğü tarafından açılan 'Şehit Merkezi' şifa dağıtıyor. Merkezde, koruyucu aile hekimliğine yönelik fizyoterapi, sigara bırakma, kanser erken teşhis, psiko-sosyal ve beslenme danışmanlığı gibi 15 bölümde veriliyor. İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Sağlıklı Hayat Merkezleri'nin (SHM), Sağlık Bakanlığı tarafından '180 Gün Acil Eylem Planına' alındığını söyledi. Antalya'da merkez sayısını 4'e çıkardıklarını belirten Hülür, "Merkezlerimiz sayesinde toplumumuza sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek istiyoruz. Birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve bu hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla merkez sayımızı artırıyoruz" dedi.

KADINLARDAN İLGİ

Hayat Merkezi'nde 3 hekim, 2 diş hekimi, 2 psikolog, 1 sosyal çalışmacı, 2 diyetisyen, 1 fiziksel aktivite koçu, 7 ebe, 2 hemşire, 1 laboratuvar ve 1 röntgen teknisyeni görev yapıyor. Sağlıklı Hayat Merkezi'nden son iki ayda bin 314 kişinin yararlanması, yapılan çalışmanın etkinliğini ortaya çıkarıyor. Özellikle kadınların daha çok tercih ettiği merkezde, fiziksel aktivite ve fizyoterapi bölümleri büyük ilgi görüyor.

BEŞ YILDIZLI HİZMET

Merkezdeki ?hizmetlerden yararlanan vatandaşlar, ücretsiz ve modern hizmetin beş yıldızlı özel hastane ile otelleri aratmadığını belirtiyor.
Diyetisyen ve fizyoterapi bölümüne 3'üncü kez geldiğini ifade eden Azime Doğan (54), "Buradaki hizmet ve şartlar çok iyi. Doktorların ilgisi beni çok mutlu ediyor. Zayıflamak için geldim. Şimdiden kilo vermeye başladım" dedi. Eşinin yanında merkeze geldiğini belirten Bayram Doğan (57) ise Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'nde (KETEM) muayene olduğunu söyledi. Doğan, "Eşim tedavi olurken ben de merkezi dolaştım.
ketem'i görünce girdim ve hemen tahlillerimi yaptılar. Burası adeta bir sağlık üssü" diye konuştu.

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Bu merkezde hayat var
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