Doğa ile sanat iç içe

Deniz, kum ve güneşi içinde bulunduran otel tatili anlayışından uzak doğa ile iç içe tatil yapmak isteyenler Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kayaköy Mahallesi'nde yer alan 'Sanat Kampı'nı tercih ediyor. Kayaköy'deki birer haftalık sanat kampı tatil programlarına başta İzmir, İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye'nin değişik illeriyle dünyanın dört bir yanından yerli ve yabancı tatilciler katılıyor.

SANAT EĞİTİMİ VERİLİYOR

Kayaköy Sanat Kampı'nda öğleye kadar atölyelerde ritimden çömlek yapımına, deriden, dans ve heykelciliğe kadar değişik sanatsal eğitimler alan tatilciler kamp bahçesinde üretilen organik sebzelerden yapılan köy yemeklerini yiyerek günlerini geçiriyor. Kampta öğretmenden bankacıya, öğrenciden doktora kadar değişik mesleklerden tatilci yer alıyor. Kayaköy Sanat Kampı'nda huzur bulduklarını söyleyen tatilciler büyük şehirlerin stresini bu kampta attıklarını belirterek şimdiden önümüzdeki yılın planlarını yapmaya başlıyor.

ERDOĞAN CANKUŞ /FETHİYE