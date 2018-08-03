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Hem öğreniyor hem eğleniyorlar

Giriş Tarihi: 3.8.2018
Hem öğreniyor hem eğleniyorlar
Antalya Serik Belediyesi ve müftülük tarafından organize edilen etkinlikler kapsamında Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler, yaz tatillerini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçiriyor. Kur'an kursu eğitim programında, Kuran-ı Kerim, itikat, ibadet, ahlak eğitimleri veriliyor. Günün belli bir bölümünü eğitimle geçiren öğrencilere çeşitli hediyeler ve ikramlarda bulunuluyor. Çocuklar, daha sonra belediyenin sosyal tesislerinde yüzme, voleybol, futbol ve film gösterimi gibi bir dizi etkinlikle doyasıya eğlenip stres atıyorlar.
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