Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Hizmet hasreti bitecek

Hizmet hasreti bitecek

Kemer’i gözüne kestirdi. İl Başkanı Taş ile milletvekilleri Köse ve Çelik, “Hizmete hasret kalan Kemer’i AK kadrolarla buluşturmanın vakti geldi” dedi

Giriş Tarihi: 3.8.2018
Hizmet hasreti bitecek

Kemer Ağustos ayı genişletilmiş ilçe danışma meclisi toplandı. AK Parti MKYK Üyesi Milletvekili Mustafa KösAntalyalya İl Başkanı ve 'in katılımlarıyla gerçekleşen toplantıda CHP'den AK Parti'ye geçen Arif Can ve Ali Can'a da parti rozetleri takıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN ÖRNEĞİ


AK Parti davasının nasıl ortaya çıktığının asla unutulmaması gerektiğini söyleyen MKYK üyesi " gibi bir adam ortaya çıktı. İstanbul'u aldı, çok çalışarak yaşanır bir şehir haline getirdi. Biz de bu hizmet aşkıyla çalışıp birliğimizi beraberliğimizi muhafaza edebilirsek 'ni alırız" dedi.

ANTALYA ÇOK ŞANSLI


Antalya'da 19 ilçenin 12'sinin AK Parti'de olduğunu, 6 milletvekili ve 2 bakanının bulunduğunu hatırlatan İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ise "Bu durum Antalya için büyük şans. Şimdi, Kemer ilçemizi yıllardır kanayan bir yara haline gelen kötü yerel yönetim anlayışından kurtarmamız gerekiyor. Kemer Belediyesi'ni alarak hızlı bir şekilde yeni yatırımlarla buluşturacağız" diye konuştu. Artık Kemer'de birlik ve iktidar olma zamanının geldiğini belirten Milletvekili Kemal Çelik de "Kemerli hemşerilerimiz AK belediyeciliğin hizmet anlayışından faydalanmak istiyor. Artık yerel seçimlerin Kemer için kötü sonuçlanması gibi bir seçeneği yoktur. Şartlar ne olursa olsun önümüzdeki seçimleri ya kazanacağız ya kazanacağız" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hizmet hasreti bitecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN