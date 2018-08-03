Hizmet hasreti bitecek

Ak Parti Kemer Ağustos ayı genişletilmiş ilçe danışma meclisi toplandı. AK Parti MKYK Üyesi Milletvekili Mustafa KösAntalyalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve Milletvekili Kemal Çelik'in katılımlarıyla gerçekleşen toplantıda CHP'den AK Parti'ye geçen Arif Can ve Ali Can'a da parti rozetleri takıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN ÖRNEĞİ



AK Parti davasının nasıl ortaya çıktığının asla unutulmaması gerektiğini söyleyen MKYK üyesi Mustafa Köse "Recep Tayyip Erdoğan gibi bir adam ortaya çıktı. İstanbul'u aldı, çok çalışarak yaşanır bir şehir haline getirdi. Biz de bu hizmet aşkıyla çalışıp birliğimizi beraberliğimizi muhafaza edebilirsek Kemer Belediyesi'ni alırız" dedi.

ANTALYA ÇOK ŞANSLI



Antalya'da 19 ilçenin 12'sinin AK Parti'de olduğunu, 6 milletvekili ve 2 bakanının bulunduğunu hatırlatan İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ise "Bu durum Antalya için büyük şans. Şimdi, Kemer ilçemizi yıllardır kanayan bir yara haline gelen kötü yerel yönetim anlayışından kurtarmamız gerekiyor. Kemer Belediyesi'ni alarak hızlı bir şekilde yeni yatırımlarla buluşturacağız" diye konuştu. Artık Kemer'de birlik ve iktidar olma zamanının geldiğini belirten Milletvekili Kemal Çelik de "Kemerli hemşerilerimiz AK belediyeciliğin hizmet anlayışından faydalanmak istiyor. Artık yerel seçimlerin Kemer için kötü sonuçlanması gibi bir seçeneği yoktur. Şartlar ne olursa olsun önümüzdeki seçimleri ya kazanacağız ya kazanacağız" ifadelerini kullandı.