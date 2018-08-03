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Kendisi küçük sevgisi büyük

Giriş Tarihi: 3.8.2018
Kendisi küçük sevgisi büyük

BU sezon 'yı 3. Lig'de temsil etmeye hazırlanan , 'de ikinci etap kamp çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Mehmet Şansal yönetiminde lige hazırlanan Serik Belediyespor, Kırşehirspor ile başlayan özel maçları serisiyle zorlu lig maratonuna hazırlanacak.

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Serik Belediyespor futbolcuları yoğun tempoda hazırlıklarını sürdürürken bir de sürpriz yaşadı. Antrenman öncesi Serikli 13 yaşındaki bir taraftar, Serik'ten yaklaşık 650 kilometre uzaklıkta bulunan Kartepe kampını ziyaret ederek, oyunculara baklava ikram etti ve başarılar diledi.

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Kendisi küçük sevgisi büyük
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