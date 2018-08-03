Muhtar internet mağduru oldu

Antalya
'da? internet
sağlayıcısını
değiştirmek isteyen
muhtarın aboneliği
iptal edilmeyince hem
muhtar, hem mahalleli
mağdur oldu. Konyaaltı
İlçesi Altınkum
Mahallesi Muhtarı
Eyüp Karakaya, 12
Nisan'da sona eren
aboneliğini iptal etmek istedi. 3 ay
fatura gelmeyen ama aboneliği de iptal
edilmeyen Karakaya, başka internet
sağlayıcısına da geçemiyor. Muhtarlıktaki
tüm işlemleri internet üzerinden
yaptığını hatırlatan Karakaya, "Mahallelime
evrak veremiyorum. Ben de
mahalleli de mağdur olduk" dedi.