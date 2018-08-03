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Muhtar mağduru oldu

Giriş Tarihi: 3.8.2018
Muhtar internet mağduru oldu
Antalya'da? sağlayıcısını değiştirmek isteyen muhtarın aboneliği iptal edilmeyince hem muhtar, hem mahalleli mağdur oldu. Konyaaltı İlçesi Altınkum Mahallesi Muhtarı Eyüp Karakaya, 12 Nisan'da sona eren aboneliğini iptal etmek istedi. 3 ay fatura gelmeyen ama aboneliği de iptal edilmeyen Karakaya, başka internet sağlayıcısına da geçemiyor. Muhtarlıktaki tüm işlemleri internet üzerinden yaptığını hatırlatan Karakaya, "Mahallelime evrak veremiyorum. Ben de mahalleli de mağdur olduk" dedi.
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Muhtar internet mağduru oldu
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