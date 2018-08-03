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Rümeysa’nın yaşam savaşı

Giriş Tarihi: 3.8.2018
Rümeysa’nın yaşam savaşı
Antalyalya'nın? Alanya ilçesinde beyin sapında gelişen tümör patlayan 6 yaşındaki , 5 aydır hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Hanife ve Mehmet Şahin çiftinin biri erkek iki çocuğundan büyüğü olan Rümeysa Şahin, beyin sapında gelişen tümörden habersiz 6 yıl yaşadı. Geçen yıl okula başlayan Rümeysa, ocak ayında okulda rahatsızlandı. Hastanede MR'ı çekilen Rümeysa'nın beyin sapındaki tümörün patladığı tespit edildi.

DESTEK BEKLİYORLAR

Anne Hanife Şahin, "Tümör tehlikeli bölgede olduğu için tamamı temizlenemedi. Doktorlar tedaviye yanıt verirse düzelebileceğini söylüyor. Eşim Alanya'da ve diğer çocuğumuzla ilgileniyor. Yardımlaşma Platformu üyeleri bize destek oluyor. Maddi ve manevi katkıya ihtiyacımız var" dedi.

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Rümeysa’nın yaşam savaşı
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