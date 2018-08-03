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korunacak

Giriş Tarihi: 3.8.2018
Salda gölü korunacak

'nin ?Maldivler'i olarak bilinen 'daki haftalık 30 ile 40 bin arasında ziyaretçi ağırlıyor. Yeşiloava ilçesinde bulunan Salda Gölünde incelemelerde bulunan Burdur Valisi Hasan Şıldak, alt yapı çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağını kaydetti. Salda Gölü'nün doğal sit alanı içerisinde olan bir göl olduğunu hatırlatan Şıldak, "Gölümüzün korunmasına ve alt yapılarını tamamlayıp en iyi şekilde turizme hizmet etmesini istiyoruz" dedi.

TESİS EKSİĞİ VAR

Salda Gölü çevresinde özellikle beyaz kumsal alanlara kadar inen araçların doğal yapıya zarar vermesini önlediklerini ifade eden Vali Şıldak, "Göl çevresinde eksiğimiz var. Bu eksikliklerimizi en kısa zamanda tamamlayacağız" ifadelerini kaydetti.

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Salda gölü korunacak
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