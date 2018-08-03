Salda gölü korunacak

Türkiye'nin ?Maldivler'i olarak bilinen Burdur'daki Salda Gölü haftalık 30 ile 40 bin arasında ziyaretçi ağırlıyor. Yeşiloava ilçesinde bulunan Salda Gölünde incelemelerde bulunan Burdur Valisi Hasan Şıldak, alt yapı çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağını kaydetti. Salda Gölü'nün doğal sit alanı içerisinde olan bir göl olduğunu hatırlatan Şıldak, "Gölümüzün korunmasına ve alt yapılarını tamamlayıp en iyi şekilde turizme hizmet etmesini istiyoruz" dedi.

TESİS EKSİĞİ VAR

Salda Gölü çevresinde özellikle beyaz kumsal alanlara kadar inen araçların doğal yapıya zarar vermesini önlediklerini ifade eden Vali Şıldak, "Göl çevresinde tesis eksiğimiz var. Bu eksikliklerimizi en kısa zamanda tamamlayacağız" ifadelerini kaydetti.