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bitiyor

Giriş Tarihi: 3.8.2018
Sosyal yaşam merkezi bitiyor
Antalya Kepez Belediyesi'nin Gaziler 'nin yapımında sona gelindi. Tesisin bahçesinde spor sahaları, yaşlıların gün içerisinde vakitlerini geçireceği kıraathane ile kır düğünü alanı, kadınlara yönelik meslek edindirme ve hobi kursları, çocuklara etüt merkezleri, kütüphane, çok amaçlı salon ve belediye tahsilat veznesi bulunacak. Merkez, sosyal, kültür, sanat ve eğitimde yapılan hizmetlerin tek noktada toplandığı bir yer olarak hizmet verecek. Merkezin bünyesinde aile hekimliği de bulunacak.
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Sosyal yaşam merkezi bitiyor
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