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Trafik canavarı Seydikemer’de

ERDOĞAN CANKUŞ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2018
Trafik canavarı Seydikemer’de

'nın ?Seydikemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken iki kişi de yaralandı. Kaza, Seydikemer ilçesi FethiAntalyalya kara yolu Çobanlar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. idaresindeki 34 AGH 625 plakalı otomobil ile idaresindeki 48 FY 651 plakalı otomobil dikkatsizlik yüzünden kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler Salih Pehlivan ve Mehmet Kılıç yaralanırken, Salih Pehlivan'ın kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan akrabası ağır yaralandı. Cesur ve diğer yaralılar Salih Pehlivan ile Mehmet Kılıç kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil ambulanslarıyla Fethiye'deki hastanelere kaldırıldı. Hatice Cesur hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Trafik canavarı Seydikemer’de
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