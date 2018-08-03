Turizmcilerden destek sözü

Antalya turizm
sektörünün önde gelen isimleriyle bir araya gelen Antalyaspor
yönetimi, turizmcilerden Antalyaspor'a tam destek sözü aldı. Cihan Bulut başkanlığındaki yönetim, TÜROFED Başkanı Osman Ayık
, AKTOB
Başkanı Erkan Yağcı, AKTOB Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Ali Ceylan, MATSOB Başkanı Cengiz Haydar Barut ve L'oceanica Beach Resort'ün sahibi Mustafa Kılıç ile bir araya geldi. Toplantıda, mali anlamda süregelen olaylar nedeniyle sıkıntılı bir dönemden geçen Antalyaspor'un bu süreci en kısa sürede atlatabilmesi amacıyla turizm sektörünün nasıl destek olabileceği, hangi faaliyetlerde bulunabileceği konuşuldu. Ayrıca, 2018- 2019 sezonunda Antalyaspor'un evinde oynayacağı ilk maç olan Konyaspor
karşılaşması öncesinde, turizm sektörü temsilcileri ve otelcilerle Antalyaspor futbolcu ve yöneticilerin bir moral yemeğinde bir araya gelmesi kararlaştırıldı.