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cilerden destek sözü

Giriş Tarihi: 3.8.2018
Turizmcilerden destek sözü
Antalya sektörünün önde gelen isimleriyle bir araya gelen yönetimi, turizmcilerden Antalyaspor'a tam destek sözü aldı. Cihan Bulut başkanlığındaki yönetim, TÜROFED Başkanı , Başkanı Erkan Yağcı, AKTOB Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Ali Ceylan, MATSOB Başkanı Cengiz Haydar Barut ve L'oceanica Beach Resort'ün sahibi Mustafa Kılıç ile bir araya geldi. Toplantıda, mali anlamda süregelen olaylar nedeniyle sıkıntılı bir dönemden geçen Antalyaspor'un bu süreci en kısa sürede atlatabilmesi amacıyla turizm sektörünün nasıl destek olabileceği, hangi faaliyetlerde bulunabileceği konuşuldu. Ayrıca, 2018- 2019 sezonunda Antalyaspor'un evinde oynayacağı ilk maç olan karşılaşması öncesinde, turizm sektörü temsilcileri ve otelcilerle Antalyaspor futbolcu ve yöneticilerin bir moral yemeğinde bir araya gelmesi kararlaştırıldı.
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Turizmcilerden destek sözü
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