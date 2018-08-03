Vali Günaydın’ın eğitim duyarlılığı

Isparta
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Valisi Şehmus Günaydın'ın eğitim yatırımları içerisinde üzerinde önemle durduğu konulardan biri olan bağımsız anaokullarının yeni eğitim-öğretim dönemine yetiştirilmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Modernevler Mahallesi'nde devam eden anaokulu inşaatında incelemelerde bulunan Vali Günaydın
, "Bağımsız anaokullaşma oranımızı Türkiye
ortalamasının çok çok üstüne çıkarabilmek için bu yıl 3 anaokulu ihalesi gerçekleştirdik. Anaokuluna giden çocuklarımızın, kendi yaşlarına uygun bir ortamda eğitim-öğretimlerine devam etmelerini istiyoruz" dedi.