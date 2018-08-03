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’ın eğitim duyarlılığı

Giriş Tarihi: 3.8.2018
Vali Günaydın’ın eğitim duyarlılığı
? Valisi Şehmus Günaydın'ın eğitim yatırımları içerisinde üzerinde önemle durduğu konulardan biri olan bağımsız anaokullarının yeni eğitim-öğretim dönemine yetiştirilmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Modernevler Mahallesi'nde devam eden anaokulu inşaatında incelemelerde bulunan , "Bağımsız anaokullaşma oranımızı ortalamasının çok çok üstüne çıkarabilmek için bu yıl 3 anaokulu ihalesi gerçekleştirdik. Anaokuluna giden çocuklarımızın, kendi yaşlarına uygun bir ortamda eğitim-öğretimlerine devam etmelerini istiyoruz" dedi.
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Vali Günaydın’ın eğitim duyarlılığı
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