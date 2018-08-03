Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Varoşların çocuğu

Varoşların çocuğu

lu Doukara idolünün olduğunu söyleyerek, “Bunun asıl nedeni onun da benim gibi varoşlardan gelmesi” dedi

Giriş Tarihi: 3.8.2018
Varoşların çocuğu
Antalyalyaspor'un gol silahı Doukara, Futbol Federasyonu'nun Tam Saha dergisine açıklamalarda bulundu. Doukara idolünün Fransız futbolcu olduğunu söyleyerek, "Bunun asıl nedeni onun da benim gibi varoşlardan gelip hayata tutunabilmesiydi" diye konuştu. 5-6 yaşına kadar evde top oynadığı belirten Doukara, "Abilerimi sokakta maç yaparken görünce onların arkasına takılıp ben de oyuna katılıyordum. Futbolla ilk tanışmam bu şekilde oldu" dedi.

İDOLÜM NICOLAS ANELKA

başladığında idolünün Nicolas Anelka olduğunu söyleyen Doukara, "Çok önemli sıkıntıları aşıp, ünlü bir futbolcu olabilmesi benim için örnek alınır yanlarıydı. Futbola başladığım dönemlerde atığı golleri, oyun felsefesini ve oyun tarzını benimsiyordum" ifadelerini kullandı. Antalya'da çok mutlu olduğunu söyleyen Doukara "Takım arkadaşlarımla 'u ligde hak ettiği yere getirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Varoşların çocuğu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN