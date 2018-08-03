Varoşların çocuğu

Antalya lyaspor'un gol silahı Doukara, Futbol Federasyonu'nun Tam Saha dergisine açıklamalarda bulundu. Doukara idolünün Fransız futbolcu Nicolas Anelka olduğunu söyleyerek, "Bunun asıl nedeni onun da benim gibi varoşlardan gelip hayata tutunabilmesiydi" diye konuştu. 5-6 yaşına kadar evde top oynadığı belirten Doukara, "Abilerimi sokakta maç yaparken görünce onların arkasına takılıp ben de oyuna katılıyordum. Futbolla ilk tanışmam bu şekilde oldu" dedi.

İDOLÜM NICOLAS ANELKA

Futbola başladığında idolünün Nicolas Anelka olduğunu söyleyen Doukara, "Çok önemli sıkıntıları aşıp, ünlü bir futbolcu olabilmesi benim için örnek alınır yanlarıydı. Futbola başladığım dönemlerde atığı golleri, oyun felsefesini ve oyun tarzını benimsiyordum" ifadelerini kullandı. Antalya'da çok mutlu olduğunu söyleyen Doukara "Takım arkadaşlarımla Antalyaspor'u ligde hak ettiği yere getirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.