10 bin yeni okur-yazar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
ve eşi Emine Erdoğan himayelerinde başlatılan Okur Yazarlık Seferberliği kapsamında okuryazar olanların sayısı artıyor. Antalya
genelinde okur-yazar olmayan sayısı 24 bin 500 olurken, seferberlik kapsamında 10 bin 200 kişi sosyal hayatlarını zorlaştıran bu engelden kurtuldu.
ZİRVEDE TEOMANPAŞA VAR
Antalya
'da halk eğitim merkezleri (HEM) arasında toplamda 2 bin 39 kursiyerle Teomanpaşa HEM zirvede yer aldı. Güneydoğu Anadolu
illerinden en çok göç alan mahallelere hizmet veren Teomanpaşa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Himmet Karataş, okur-yazarlık alanında 178 kurs açtıklarını anlattı.
DESTEK DEVLETTEN
TEOMANPAŞA HEM Müdürü Himmet Karataş, özellikle kadınların kurslara büyük ilgi gösterdiğini belirterek, "Okumak isteyen her bireye devletimiz imkân sağlıyor ve sağlamaya devam edecek. Vatandaşlarımız da gösterdiği ilgi ile bu desteğin hedefine varmasını sağladı" dedi. Karataş, orta yaşın üzerindeki kursiyerlerin gençler için de olumlu örnek olduğunun altını çizerek, azimlerinden dolayı ikinci baharında okuma yazma öğrenen kursiyerlere teşekkür etti.
ÖĞRENMEYEN 14 BİN KİŞİ KALDI
Antalya, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yüzde 98.62'lik okur-yazar oranı ile birinci sırada yer alıyor. Yapılan seferberlik ile okur-yazar sayısı 10 bin daha artan Antalya liderliği perçinledi. Nüfusu 2.4 milyona ulaşan Antalya'da okuma yazma bilmeyenlerin sayısı 14 bin seviyesinde kaldı.