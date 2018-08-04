Aile boyu rezalet

Antalya
'da meydana gelen trafik kazasının perde arkasından şiddet çıktı. Otomobili kullanırken eşinin darbelerine maruz kalan sürücü kadın direksiyon hakimiyetini kaybedip aracını refüje çarptı, sonra takla attı. Kızgın eş, kaza sonrası kendilerine yardıma gelen bir yakınlarını da tekme tokat dövdü.
NORMAL BİR KAZA GİBİYDİ
Antalya
'da Gazi Bulvarı'nda Şule Ç. yönetimindeki 07 ESP 16 plakalı otomobil, saat 13.30 sıralarında köprülü katlı kavşaktan indikten sonra refüjdeki demir çite çarpıp takla attı. Ters duran otomobildeki sürücü Şule Ç. ile eşi Mevlüt Ç., çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarıldı. Kaza yerinde vatandaşların verdiği sandalyeye oturtulan Şule Ç.'yi, polis teselli etmeye çalıştı.
DEFALARCA TOKATLADI
Sakinleştirilmeye çalışılan Şule Ç., kazanın şokunu atlattıktan sonra eşi Mevlüt Ç.'ye bağırdı. Şule Ç., "Bana vurma dedim sana. Kafama vurma dedim. Arabam gitti" diye ağladı. Polisler, Mevlüt Ç.'yi uzaklaştırırken, kaza yerine çiftin bir yakını koşarak geldi. Mevlüt Ç., yanına çağırdığı kişiyi defalarca tokatladı. Mevlüt Ç., "Her gün aynı şekilde bizi öldürüyorsun" diyerek yakınını dövdü. Polisin araya girmesiyle kavga sona erdi. Çift ve yakınları, başka bir otomobille olay yerinde uzaklaştı. DHA