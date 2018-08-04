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Alanya tesisleri bitiyor

Giriş Tarihi: 4.8.2018
Alanya içme suyu tesisleri bitiyor
'NİN Alanya projesinde sona gelindi. 81 il için eylem planı hazırladıklarını ifade eden DSİ Genel Müdürü Murat Acu, "Bu kapsamda Alanya İçme suyu İsale hattı ve Arıtma Tesisi inşaatlarında sona gelindi. Arıtma tesisinde sızdırmazlık testlerine başlanıldı. Yakın zamanda içme suyu testlerine başlanacak. İsale hattında ise boru döşeme işlemleri tamamlandı ve montaj işlemine geçildi. Proje ile Alanya ilçesinin 2045 yılına kadar içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanacaktır" dedi.
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Alanya içme suyu tesisleri bitiyor
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