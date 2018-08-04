Antalya’nın dahileri

BUGÜN NELER OLDU

PORTEKİZ'İN Lizbon kentinde düzenlenen Uluslararası Fizik Olimpiyatları'ndan (Ipho) Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi 1 birincilik 3 ikincilikle döndü. 12'nci sınıf öğrencileri Cem Arda Tepe altın madalya kazanırken Artun Bayer, 11'inci sınıf öğrencisi Alkın Kaz ve 10'uncu sınıf öğrencisi Yunus Emre Parmaksız gümüş madalya ile Türkiye'ye döndü.Bahçeşehir Koleji Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi bu yıl Vietnam'da gerçekleşen Asya Fizik Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil eden 8 kişilik milli takıma 5 öğrenci, Rusya'daki Avrupa Fizik Olimpiyatları'nda ve Portekiz'deki Uluslararası Fizik Olimpiyatları'nda temsil edecek 5 kişilik milli takımımıza 4 öğrenci kazandırmanın mutluluğunu yaşadı.Prof. Recep Dimitrov önderliğinde çalışmalarını sürdüren öğrenciler bugüne kadar düzenlenen uluslararası alandaki fizik olimpiyatlarında ülkemize toplamda 3 altın, 14 gümüş, 11 bronz madalya kazandırdı. Öğrenciler, MIT, Stanford, Brown, UPenn gibi dünyanın en iyi üniversitelerine tam burslu olarak kabul alarak eğitimlerini devam ettiriyor.