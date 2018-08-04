Antalya’nın sazanı gölleri kurtarıyor

Antalya
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üretilen balık, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında, Türkiye'nin dört bir tarafından göl, gölet ve nehir gibi su kaynaklarını canlandırarak, buraların balık stokunu zenginleştiriyor. 2018 yılında Antalya
'nın Demre ilçesinde yer alan Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü tesislerinde üretimi yapılan 6 milyon sazan yavrusu, Türkiye'de 60 il, 678 ilçe ve 687 adet kaynağa dağıtıldı.
36 YILDIR FAALIYET SÜRÜYOR
Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme Ve Eğitim Enstitüsü Müdürü Rızvan Süyek, enstitünün balıklandırma faaliyetlerine 1982 yılında başladığını belirterek, "Toplam 36 yıldır tüm ülke kaynakları 209 milyon 919 bin adet yavru sazanla balıklandırılmıştır" diye konuştu. Sazan üretiminin 1981'de Almanya orijinli damızlıklardan yarıkontrollü yöntemle başladığının altını çizen Süyek, 1992 yılında tam kontrollü üretime geçildiğini kaydetti.
AYNALI DEĞİL PULLU SAZAN
Balıklandırmada aynalı sazan yerine, doğal olarak kaynaklarımızda bulunan 'pullu sazanın' tercih edildiği ve yaşama gücünün yükseltilmesi için balıkların 10-15 santimetre boya ulaşmasının beklendiği öğrenildi. Dağıtılacak balıklar Antalya'daki üretim havuzlarından alınarak önce torbalara dolduruluyor, ardından torbalara hava basılarak naklediliyor. Yeni yaşam alanına ulaşan balıklar, göl yada göletlere adapte edilerek bırakılıyor. Talat ÖZTUZSUZ /
ANTALYA 3 GÜNDE 270 BIN
EGE, Akdeniz, Karadeniz ve Orta ve Doğu Anadolu
illerindeki su kaynaklarına ilave olarak son yıllarda Güneydoğu Anadolu bölgesindeki göletlerde balıklandırma faaliyetleri hızlandı. Son olarak da 14 Temmuz'da Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı köylerde bulunan göletlere, 120 bin, 17 Temmuz'da Malatya
'daki göletlere 110 bin adet ve 19 Temmuz'da da Şırnak'ın Cizre ilçesinde bulunan Dicle Nehri'ne 40 bin yavru sazan balığı bırakıldı.