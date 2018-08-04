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Armut savaşı Korkuteli’nin

‘Ankara armudu’ olarak da bilinen ve ’nın Korkuteli ilçesinde üretimi yaygın olan Karyağdı armudunun tescili için verilen mücadeleyi Antalya kazandı

Giriş Tarihi: 4.8.2018
Armut savaşı Korkuteli’nin
TÜRKIYE'DE Antalya'nın Korkuteli ilçesinde ve Ankara yöresinde yetiştirilen kışlık armut çeşidi 'Ankara armudu' olarak da bilinen Karyağdı armudu için iki il arasındaki coğrafi işaret yarışını kazandı. Ankara Ticaret Odası, 'Ankara armudu' adıyla coğrafi işaret tescili için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvururken, aynı armut türü için coğrafi işaret çalışmalarına 2015 yılında başlayan ise 24 Kasım 2017 tarihinde 'Korkuteli Karyağdı Armudu' ismiyle başvuru yaptı.

COĞRAFI IŞARET TESCILINI ALDIK
Türk Patent ve Marka Kurumu, bu armut türünün 'Korkuteli Karyağdı Armudu' olarak coğrafi işaret tescilini yaptı. Türk Patent ve Marka Kurumu'nun tescil belgesi, 1 Ağustos 2018 tarihli Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yer aldı.

MÜCADELE KAZANILDI
Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, "Karyağdı armudu, 1950'li yıllardan bu yana bölgede üretiliyor. Bölgemizin değerlerini koruma altına almak, ürettiğimiz ürünün ticari değerini artırmak için mücadele verdik. Bölgemizin bir değeri daha coğrafi işaret zırhına büründü" dedi.
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