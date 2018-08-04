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ATSO’dan doğu ilçelerine bölgesel işbirliği ziyareti

Giriş Tarihi: 4.8.2018
ATSO’dan doğu ilçelerine bölgesel işbirliği ziyareti
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Serik ve Manavgat'ta ziyaretlerde bulundu. İlk olarak Serik Kaymakamlığı'nda Kaymakam Haluk Şimşek ve Belediye Başkanı Ramazan Çalık ile bir araya gelen heyet, Serik İşletme Fakültesi'nin imkânlarının artırılması noktasında destek vereceklerini kaydetti. Ardından Manavgat'a geçen ATSO Heyeti, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş'a ziyarette bulundu. Çetin, "Ortak akılla yürüttüğümüz bölgesel işbirliğimizin önümüzdeki dönemde de artarak devam edecek" dedi. Boztaş ise Çetin'in Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu'na seçilmesinin bölge adına önemli olduğunu söyledi.
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ATSO’dan doğu ilçelerine bölgesel işbirliği ziyareti
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