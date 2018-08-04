Ayakkabı tamircileri yeni yerinde hizmet verecek

Antalya
Büyükşehir Belediyesi'nin protokolle Antalya
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne (AESOB
) devrettiği Sobacılar Çarşısı'nda hizmet verecek 11 ayakkabı tamircisi kura çekimiyle belirlendi.
11 ŞANSLI İMALATÇI
AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Antalya Ayakkabı İmalatçıları ve Esnafı Odası Başkanı Selahattin Çetin ile yerleri kura çekimiyle belirlenen 11 ayakkabı imalatçı ve tamircisiyle bir ara araya gelerek sözleşme imzaladı. AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "Burada esnafımızın daha ferah bir çalışma ortamı olacak. Temennimiz ustalarımızın bu değerli mesleği yıllarca devam ettirebilmesi ve hayırlı kazançlar elde etmesi" dedi.