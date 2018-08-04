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Kırmızıya dönen göl şaşırttı

Giriş Tarihi: 4.8.2018
Kırmızıya dönen göl şaşırttı
Antalya'NIN Alanya ilçesi kırsalında bulunan Karın Gölü, kırmızıya bürününce bölge halkını tedirgin etti. Gölde yaşanan renk değişikliğinin geçtiğimiz gün yaşanan kanlı ay tutulmasının sonrasına denk gelmesi köylüleri hem şaşırttı hem de tedirgin etti. Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, göllerde tuz yoğunluğunun artmasına bağlı olarak, sudaki planktonların yaşam koşullarının değişmesiyle birlikte kırmızı bir renge bürünebildiğini belirterek, "Yaşanan gayet doğal. Bir tehlike yok" dedi.
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Kırmızıya dönen göl şaşırttı
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