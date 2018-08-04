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Küçük Muhammet ilk bisikletine bindi

Giriş Tarihi: 4.8.2018
Küçük Muhammet ilk bisikletine bindi
Antalya'NIN Aksu ilçesinde düzenlenen yaz Kur'an-ı Kerim Kursu'nda birinci olan kız öğrenciye ve babasını Suriye'de kaybeden öğrenciye hayırseverlerin desteği ile bisiklet hediye edildi. Kundu Merkez Camisi'nde düzenlenen kursa katılan 13 yaşındaki Semanur Kahraman, eğitimi birincilikle bitirerek bisiklet sahibi oldu. Aynı camide 'Her Caminin Bir Yetimi Olsun' projesi kapsamında babasını Suriye'de trafik kazasında kaybeden Muhammet'e de bisiklet hediye edildi. Muhammet'in sevinci ise gözlerinden okundu.
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Küçük Muhammet ilk bisikletine bindi
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