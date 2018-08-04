Motosiklet terörü

BATI Akdeniz bölgesinde meydana gelen motosiklet kazaları can almaya devam ediyor. Antalya
merkezde, Serik ilçesinde ve Muğla
'nın Seydikemer ilçesinde motosikletlerin karıştığı kazalarda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
KASK TAKMIYORLARDI
Antalya
'nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada Yücel Yanal'ın kullandığı 07 ACK 710 plakalı minibüs, Ramazan Karaoğlu yönetimindeki plakasız motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Ramazan Karaoğlu ve arkasındaki kızı Elif yola savruldu. Baba-kızın kaskları bulunmazken, Ramazan Karaoğlu, başına aldığı darbe nedeniyle yaşamını yitirdi. Kızı Elif Karaoğlu ise ağır yaralandı.
SON ANDA KURTULDULAR
Muğla'nın Seydikemer ilçesi Zorlar Mahallesi yakınlarındaki Çırpı mevkisinde 07 SEE 02 plakalı motosikletle hareket halinde olan ismi belirlenemeyen sürücü, seyahat ettiği arkadaşıyla birlikte motosikletten düşerek sürüklendi. Yaklaşık 20 metre sürüklenen gençler çevredeki sürücülerin dikkatleri sonucu ezilmekten son anda kurtuldu.
ÖLÜMDEN DÖNDÜ
ANTALYA Bülent Ecevit
Bulvarı'ndaki kazada E.C.I. idaresindeki 07 MEG 37 plakalı otomobil M.S. idaresindeki elektrikli bisiklete çarptı. Kontrolden çıkan elektrikli bisiklet, park halindeki 07 EYM 26 plakalı kamyonetin altına girdi. Kazada sürücü M.S. ile arkasında yolcu olarak bulunan N.S. yaralandı.