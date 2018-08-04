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Rüya gibi düğün

Giriş Tarihi: 4.8.2018
Rüya gibi düğün
Antalya'NIN tanınmış simalarından turizmci Oğuz Uysal ve maliyeci Sinem Dülger, geçtiğimiz günlerde düzenlenen düğün töreni ile hayatlarını birleştirdi. Gecede çifti yakınları ve dostları yalnız bırakmadı. Damat Bey'in Agnes Mensch'ten aldığı damatlığın şıklığı da davetlilerden yoğun iltifat aldı. Gecede sahne alan 'nın güçlü seslerinden Arzu Turalı ve Pop Star Armağan Uzun, muhteşem sahne performansı ile geceye damgasını vurdu. Aydın'dan gelen zeybek ekibinin muhteşem gösterisi ve zenne ile dansözün dansları da düğünü renklendirdi. Bu özel günde kendilerini yalnız bırakmayan tüm dostlarına teşekkürlerini sunan çift, yakınlarıyla bolca hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Rüya gibi düğün
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