Savaş alanına döndü

Antalya
'NIN Kepez ilçesinde Suriye uyruklu Adnan F'nin çalıştırdığı lokantada gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamada, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Patlama ile birlikte terörle mücadele ekipleri ve bomba imha ekipleri olay yerine gelerek, şeritle çevirdi. Şiddetli patlama ile birlikte işyeri harabeye dönerken, hemen yandaki bakkal da patlamadan zarar gördü. Patlama esnasında işletmenin içerisinde müşteri ve çalışanlar yaralanırken hastaneye kaldırıldı.
POLİS ÖNLEM ALDI
Öte yandan ismi belirlenen yaralılar Halil Yusif (32), Hasan Hüseyin (17) ve Ahmet Yusif (43) hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olay yerinde bulunan vatandaşlar, işletmenin ruhsatı olmadığını ve daha önce mühürlendiğini belirtti. Ayrıca işletmenin dün sabahtan beri gaz koktuğunu söyleyen vatandaşlar, yaşanan patlamanın tesadüfi olmadığını ve işletmenin bilinçsiz şekilde işletildiğini söylediler.