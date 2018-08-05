Bu ‘ceza’ gülümsetti

Antalya
'NIN Kemer ilçesinde polis sahilde araçlarında kıymetli eşya ve cüzdan bırakan tatilcileri 'şaka ceza makbuzu' ile uyardı. Kemer'in ünlü Ayışığı Parkı'na denize girmek ve eğlenmek için gelen vatandaşlar, park ettikleri otoların yanına döndüklerinde, sileceklerinin altına sıkıştırılmış şaka ceza makbuzların gördü. Antalya
'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bırakılan makbuzu gerçek sanan vatandaşlar, makbuzu dikkatli okuyunca rahat bir nefes aldı.
TEPKİ GÖSTERDİLER
Emekli memur Mahmut Cansız da aracının sileceklerine iliştirilen ceza makbuzunu görünce çevrede park yapılmaz levhası olmadığını belirterek tepki gösterdi. Cansız, olayın şaka olduğunu anlayınca ise polislere uyarı için teşekkür etti. Polis memuru Sevcan Sarıca Beneklioğlu, vatandaşlarda farkındalık oluşturmak için şaka ceza makbuzu şeklinde broşür hazırladıklarını belirtti. Beneklioğlu, araçlarını sahil bandında bırakıp denize giden vatandaşların, araçlarında herhangi kıymetli eşya bırakmamaları ve kapıları kontrol etmeleri uyarısında bulundu.