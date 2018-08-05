Çakı gibi asker

Antalya
'NIN Serik ilçesi Karadayı Mahallesi'nde yaşayan ve çocukluğundan beri askeri üniforma giyme hayali kuran down sendromlu 31 yaşındaki Mehmet Koçak'ın hayali gerçek oldu.
KINALAR YAKILDI
Hayırsever İnayet Öztürk Yücetaş, gencin hayalini gerçekleştirmek için askeri yetkililerle görüştü. Üniforma teminin ardından Koçak için eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezinde davul zurna eşliğinde askere uğurlama töreni düzenlendi. Koçak, kına yakma merasiminin ardından konvoy eşliğinde Serik İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Anne Seher Koçak, oğlunun en büyük hayalinin gerçekleştiğini söyledi.