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lerin büyük buluşması

Giriş Tarihi: 5.8.2018
İmam Hatiplilerin büyük buluşması
ISPARTA Merkez İmam Hatip Lisesi 1987 mezunları, aradan 31 yıl geçmesine rağmen dostluk ve arkadaşlıklarını devam ettiriyor. Mezunlar, beşinci geleneksel buluşmalarını Gölcük Tabiat Parkı'ndan gerçekleştirdi. Programda, mezunlar eski günleri yad ederek beraber çay içti ve fotoğraf çektirdi. Okul müdürü Adnan Çelik'in organize ettiği programa, lisenin 1986 mezunu AK Parti Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz de katıldı. Gökgöz, " olmak bizim mayamızdır, bundan gurur duyuyorum" dedi.
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İmam Hatiplilerin büyük buluşması
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