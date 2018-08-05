İmam Hatiplilerin büyük buluşması

ISPARTA
Merkez İmam Hatip Lisesi 1987 mezunları, aradan 31 yıl geçmesine rağmen dostluk ve arkadaşlıklarını devam ettiriyor. Mezunlar, beşinci geleneksel buluşmalarını Gölcük Tabiat Parkı'ndan gerçekleştirdi. Programda, mezunlar eski günleri yad ederek beraber çay içti ve fotoğraf çektirdi. Okul müdürü Adnan Çelik'in organize ettiği programa, lisenin 1986 mezunu AK Parti Isparta
Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz de katıldı. Gökgöz, "İmam Hatipli
olmak bizim mayamızdır, bundan gurur duyuyorum" dedi.