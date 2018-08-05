Isparta’ya çok ‘havalı’ okul

ANKARA
'DAKİ Kara Havacılık Okul Komutanlığı Isparta
'ya taşınmaya başladı. Isparta'da Kara Havacılık okulu inşaatının tamamlanmasının ardından, 45 helikopter ve eğitim uçağının Ankara'dan Isparta'ya intikali yapıldı. Ankara'da bulunan 15 adet T-128 eğitim uçağı, 15 adet AB-216 ve 15 adet UH-1 helikopter sabah saatlerinden itibaren Isparta'ya getirildi. Okulun taşınma işleminin 1 Eylül'de tamamlanacağı bildirildi.
TAYİNLER TAMAMLANDI
Süleyman Demirel
Havalimanı bitişiğinde yapımına başlanan iskan tesisleri, hangarlar ve pistler hazır hale getirilirken, Ankara'daki 440 subay ve astsubayın tayini de Isparta'ya yapıldı. Komuta kademesinin bu ay içerisinde göreve başlaması bekleniyor. Okulun ardından, 2020 yılında Ankara'daki 1'inci Kara Havacılık Alayı da Isparta'ya gelecek.