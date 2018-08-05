İstihdam zirve yaptı

Antalya
turizmde tarihi rekora hazırlanırken, turist sayısındaki yükseliş istihdam
sayısına da yansıdı. Antalya
'da Ocak ayından Mayıs ayına kadar 132 bin kişi işbaşı yaptı. Antalya'da Ocak'ta 467 bin olan sigortalı sayısı, turizm sezonu öncesi personel alımlarıyla birlikte Mayıs ayında 600 bine ulaştı. Bu sayının turizm sezonundaki alımlarla 700 bini aştığı tahmin ediliyor.
İSTİHDAMIN YILDIZI
Antalya, 2017 yılında da Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan ikinci kenti olmuştu. 2017 için 150 bin yeni istihdam hedefi koyan Antalya, yılı 180 bin ile kapatmıştı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya'nın ödülünü Külliye'de düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'dan almıştı. Vali Karaloğlu, seferberliğin 2018 için de devam edeceğini belirterek, yeni hedefin en az 200 bin olması gerektiğini açıklamıştı. Antalya, hedefte henüz yılın ilk 5 aylık döneminde yolu yarıladı. Geçen yılın aynı dönemine oranla sigortalı sayısı 91 bin arttı. Geçen yıl Mayıs ayı itibariyle sigortalı sayısı 509 bin seviyesindeydi. Artışın yüzdesel karşılığı ise yüzde 18 oldu. Vali Karaloğlu, 2017'de istihdam hedefini açıkladıklarında eleştiri aldıklarını hatırlatarak, "Bir kesimden, 'turizm kötü, bu kadar istihdam nasıl olacak' eleştirileri geldi. Biz kente inandık. Bizim ana taşıyıcı sektörümüz turizm. Turizme inandık. Bu sağlamış olduğumuz yeni istihdamın çoğunluğu da turizm sektörü tarafından sağlandı" diye konuştu.