Kırmızıoğlu’nu toprağa verdik

TEDAVİ gördüğü İstanbul'da 84 yaşında vefat eden Antalya
spor'un eski başkanlarından, Divan Kurulu Üyesi Özcan Kırmızıoğlu edebiyete uğurlandı.
ÇOK ESERI VAR
Uzun yıllar mimarlık yaptığı Antalya'da Tünektepe Döner Gazino, İl Özel İdaresi
, Vali Konağı
, 7 Mehmet Restaurant gibi eserlerin mimari projelerini çizen ve 2 dönem Antalyaspor başkanlığı yapan Kırmızıoğlu için ilk tören Antalyaspor Hasan Subaşı Tesisleri'nde yapıldı. Törene, İyi Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Antalyaspor yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Bülent Korkmaz
, futbolcular Musa Nizam, Zeki Yıldırım, genç yaş kategorilerinden futbolcular ve sevenleri katıldı. Törenin ardından Muratpaşa Camisi'ne getirilen Kırmızıoğlu'nun cenazesi kindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.