Koyda çadır kirliliği

Muğla
'nın Fethiye ilçesi Faralya Mahallesi'nde bulunan Kabak Koyu'nda ormanlık alanda kurulan çadırlar büyük tehlike saçıyor. Çevre kirliliğine de neden olan çadırlar Fethiye ve Seydikemer sınırında olduğu için denetlemede sorun yaşanıyor. Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri haftada 3 gün denetleme yaparak çadırcıları uzaklaştırırken Seydikemer Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri denetleme yapamadığı için çadırcılar bu bölgede yoğunlaşıyor. Önceki gün yine Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı orman muhafaza memurları yörede kurulmuş çadırların içerisinde bulunan kampçıları bir bir uyararak çadırları söktürdü. Çadırları söken tatilciler Seydikemer ilçesi sınırı içerisindeki müthiş doğada yine ormanlık alan içerisine kamp kurdu.
ÇÖZÜM BULUNAMIYOR
Faralya Mahallesi Muhtarı Hasan Karaburun, "Orman içinde yaklaşık 100 tane çadır var. Aladere Şelalesi bölgeyi ikiye bölüyor. Derenin indiği kısım Fethiye Orman İşletme Müdürlüğüne ait. Diğer tarafı Seydikemer Orman İşletme Müdürlüğüne ait. Bir türlü baş edemedik. Allah korusun yangın çıkarsa bu bölge tamamen mahvolur" ifadelerini kullandı