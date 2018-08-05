Midibüs alt geçitte sıkıştı

Antalya
'NIN Manavgat ilçesinde kanyona gitmek için yola çıkan turistleri taşıyan midibüs, 3 metre yüksekliğindeki alt geçite sıkıştı. Klimayı hesap edemeyen sürücü neye uğradığını şaşırdı. Büyük şaşkınlık yaşayan turistlerin boşalttığı midibüs ise lastiklerinin havasının indirilmesiyle sıkıştığı yerden kurtarılabildi. Aracın tavanında ise maddi hasar meydana geldi.
TURİSTLER ŞAŞIRDI
Rus turistleri Oymapınar Mahallesi'nde bulunan Green Kanyona götüren Hikmet Kalkan'ın kullandığı 07 AC 1065 plakalı tur midibüsü ilçe merkezinden Şelale istikametine seyir halindeyken, Zeynel Şenol Köprüsü girişindeki alt geçitte sıkıştı. 5 ay önce de yine bir tur midibüsü alt geçitte sıkışmıştı.