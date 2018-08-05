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Olmaz olsun böyle şaka

’da polisi alarma geçiren intihar ihbarının ardından ‘şaka’ çıktı. Yakalanan genç, polisten özür diledi

Giriş Tarihi: 5.8.2018
Olmaz olsun böyle şaka
Antalya'DA tartıştığı nişanlısına 'intihar edeceğim' diyerek yanından ayrılan Ömer A., nişanlısının ihbarı üzerine polisi alarma geçirdi.

KÖPRÜ ALTINDA ÇIKTI
Olay, Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. Verilen eşkal doğrultusunda hareket eden ekipler, Ömer A.'nın silahlı olabileceği bilgisi üzerine çelik yelek giyerek önlem aldı. Ekipler bir süre sonra Ömer A.'yı aynı mahalledeki Cırnık Köprüsü altında buldu.

SERBEST BIRAKILDI
Polisi karşısında görünce şaşkınlık yaşan Ömer A., olayın yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını söyledi. Nişanlısı ile tartıştığını ve ona şaka yapmak için intihar edeceğini söylediğini belirten Ömer A., polislerden özür diledi. Üzerinde silah bulunmayan Ömer A., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
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