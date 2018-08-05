Robot tasarlıyorlar

Sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin okul sonrası saatlerde ek eğitim aldığı Antalya
Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM
) yaz aylarında da boş durmuyor. Türkiye
'nin geleceğine yön verecek genç dahilerin yetiştiği okulda, öğrenciler robotik ve kodlama kursu, temel elektronik eğitimi, 3D çizim, robot yapımı gibi alanlarda yaz aylarında da eğitim alıyor.
HEDEF ŞAMPİYONLUKLAR
Antalya
BİLSEM Müdürü Arif Aydeniz, robot programlama, mini sumo robot yapımı ve otomatik sera sistemi eğitimleri alanlarında öğrencilerin özel çalışmalar yaptığını söyledi. Çin'de geçen yıl yapılan Uluslararası Robot Şampiyonası'nda Antalya BİLSEM takımının dünya birincisi olduğunu hatırlatan Aydeniz, "Biz yaklaşık 3 yıl önce başladığımız mekatronik robot çalışmalarımızın meyvesini dünya şampiyonluğu ile aldık. Çalışmalarımıza yaz aylarında da devam ediyoruz. Bu tempo bize yeni şampiyonluklarının yolunu açacak" dedi.
DRAMA EĞİTİMİ DE VAR
BİLSEM'in yaz okulunda öğrencilerin eğlenerek öğrenme yöntemi olan 'yaratıcı drama' çalışmaları da gerçekleştiriliyor. Aydeniz, "Yaratıcı drama, öğrencilerin mental yetilerine yönelik yapılan akademik çalışmaların getirdiği yorgunluk ve stresin etkilerini azaltıyor. Yaratıcı drama yöntemi ile öğrenciler sosyal, duygusal ve dil becerileri alanında düşünme, iletişim ve empatik becerilerini geliştiriyor. Ekip çalışması ruhu artıyor" diye konuştu. Dahiler, robotik çalışmaların yanında ebru gibi el sanatları eğitimi de alıyor.