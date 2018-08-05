Yivli Minare tarihe meydan okuyor

Antalya
'DA Anadolu Selçuklu hükümdarı 1. Alaaddin Keykubat'ın 1230'da inşa ettirdiği ve kentin ilk Türk-İslam eseri olma özelliğini taşıyan Yivli Minare
, yükseldiği Kaleiçi'ndeki tarihi surlar arasından ihtişamıyla zamana meydan okuyor. Türk mimarisinde benzeri olmayan, firuze renkli çinilerle bezeli 38 metre yüksekliğindeki Yivli Minare'nin ziyaretçileri, 8 asırlık yolculuğa çıkıyor.
HEDEF KALICI LİSTE
Antalya
Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar, 2016'da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Yivli Minare'nin kalıcı listede yerini alması için çevre düzenlemesine yönelik çalışmalar sürdürüldüğünü anlattı. Coşar, 1930'lu yıllardaki resimlerine bakıldığında minarenin şerefe ile külah arasındaki petek kısmının düştüğünü ancak 1950'li yıllarda restore edildiğini belirtti. Yivli Minare'nin en son 2010'da restorasyonunun yapıldığını söyleyen Coşar, "Sekiz asırdır aslına uygun olarak yaşattığımız bir eser" dedi. Antalya'nın simgesi Yivli Minare, Antalyaspor
'un armasında ve pasaportlarda logo olarak kullanılıyor.