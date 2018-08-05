Yollar kan gölü

Muğla'nın Seydikemer ve Fethiye ilçelerinde meydana gelen kazalarda yollar kan gölüne döndü. 4 otomobilin karıştığı kazalarda 2 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.
İKİ KİŞİ CAN VERDİ
Fethiye-Kaş karayolu Çaltıözü Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Adil Özdemir
idaresindeki 07 FJ 699 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Bilal Aslan
yönetimindeki 07 SUE 94 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. 12 yaşındaki Rasih Özdemir ile kimliği belirlenemeyen bir kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde sıkışan Özdemir'in cesedini itfaiye ekipleri çıkarttı.
SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Özdemir'in ailesi olay yerinde sinir krizi geçirdi. Kazada yaralanan Serkan Aslan, Adil Özdemir, Doğukan Çeto ve Bilal Aslan Fethiye'deki hastanelerde tedavi altına alındı. Çaltıözü Mahalle Muhtarı Muhsin Alaşan, yol çalışmasında eksikliklerin olduğunu belirterek önlem alınmasını istedi.
FETHİYE'DE CAN PAZARI
Fethiye'de ise dikkatsizlik yüzünden meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Fethiye Çevre Yolu Çamköy Mahallesi eski kavşağında meydana gelen kazada Bulgaristan uyruklu Azime Hasan Ali
'nin kullandığı MK 62 AKV plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Çiftçi'nin kullandığı otomobille çarpıştı. Kadın sürücü otomobil içerisinde sıkışırken otomobildeki 2 çocuk yaralandı. Sıkıştığı otomobilden güçlükle çıkarılan Azime Hasan Ali ile 2 çocuğu ambulanslarla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.