22 minik öğrenci ölümden döndü

Antalya
'nın
Alanya ilçesinde, midibüsün devrilmesi sonucu aralarında Kız Kuran Kursu öğrencilerinin de bulunduğu 22 kişi yaralandı. Kaza, Emişbeleni-Soğukpınar yolunda meydana geldi. Alanya Belediyesi'ne ait 07 E 9119 plakalı midibüs, Güzelbağ Mahallesi-Emişbeleni yolunda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada, aralarında Kız Kuran Kursu öğrencilerinin de bulunduğu 22 kişi yaralandı.
ÇAVUŞOĞLU ZİYARET ETTİ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan
yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İlçede bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
da yaralıların bulunduğu hastanelere giderek hastaların durumu hakkında yetkililerden bilgi alıp hasta ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerinde bulundu.