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Alzheimer hastası kadın aranıyor

Giriş Tarihi: 6.8.2018
Alzheimer hastası kadın aranıyor
'da, 6 gün önce evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası (78) için arama çalışması başlatıldı. 'nde oturan Fatma Bozavcı, geçen salı günü eve dönmeyince eşi polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Burdur ve İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri iz takip köpekleri ve drone kullanarak Bozavcı'yı arama çalışması başlattı. Fatma Bozavcı'nın eşi Mehmet Bozavcı, eşinin daha önce de 3 kez kaybolduğunu söyledi.
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Alzheimer hastası kadın aranıyor
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