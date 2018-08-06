Alzheimer hastası kadın aranıyor

Burdur
'da, 6 gün önce evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası Fatma Bozavcı
(78) için arama çalışması başlatıldı. Fevzi Çakmak Mahallesi
'nde oturan Fatma Bozavcı, geçen salı günü eve dönmeyince eşi Mehmet Bozavcı
polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Burdur AFAD
ve İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri iz takip köpekleri ve drone kullanarak Bozavcı'yı arama çalışması başlattı. Fatma Bozavcı'nın eşi Mehmet Bozavcı, eşinin daha önce de 3 kez kaybolduğunu söyledi.