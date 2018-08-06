Antalya kurbanda örnek kent olmalı

Antalya
İl Müftüsü Osman Artan, Antalya
'nın turizm kenti olduğunu hatırlatarak, "Kentte bulunan turistlere örnek olacak şekilde kurban ibadetinin yapılması gerekir" dedi. Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara tavsiye ve uyarılarda bulunan Müftü Osman Artan, milyonlarca turistin kenti ziyaret edeceğini, vatandaşların turiste örnek olacak şekilde kurban ibadetini yerine getirmesi gerektiğini aktardı. Artan, belirlenen kesim yerleri ve kurallara uygun şekilde kurbanların kesilmesi gerektiğini vurguladı.
VEKALETLE KURBANA DİKKAT
Artan, geçen yıllarda vekalet yolu ile kurban kestirmek isteyen vatandaşların kötü niyetli kişiler tarafından kandırılarak ibadetlerinin engellendiğini hatırlatarak "Vatandaşlarımızın Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından onaylı kurumlara vekalet vermeleri gerekir" ifadelerini kullandı. Kredi kartları ile kurban satışı konusuna da değinen Artan, "Kredi kartı borcunu ödeyebilecek olanların kredi kartı ile kurbanlık almasında sakınca yoktur" diye konuştu.