Burdur’un Melli İnciri tescillendi

Burdur
'da
'Ceviz Ezmesi' ve 'Burdur Şiş'in ardından 'Melli İnciri
' de coğrafi işaret alarak tescillendi. AK Parti Milletvekili Bayram Özçelik, Melli İnciri'nin, 9 Ağustos 2017 tarihinden itibaren korunmak üzere 30 Temmuz 2018 tarihinde Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edildiğini söyledi. Bu coğrafi işaret sayesinde, Melli İnciri'nin markalaşacağını, iç piyasada ve yurt dışında satış olanaklarının artacağını dile getiren Özçelik, "İlçemizde incir üreticilerinin sorunlarına çare olmak, ekmeklerini büyütmek, ürünü çeşitlendirmek, pazarlama olanaklarını artırmak ve markalaştırmak için çalışmalar yaptık" dedi.