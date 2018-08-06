İsmini kullananı affetmedi

Dışişleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, memleketi Alanya'da AK Parti İlçe Başkanlığı'nın divan toplantısına katıldı. Gündemi değerlendiren Çavuşoğlu, Alanya'da yapılan ve yapılacak yatırımları paylaşarak vaat ettikleri her şeyi takip edeceklerini, 16 yıldır Antalya
'yı TBMM
'de temsil etmenin onurunu yaşadığını ifade etti. Çok yoğun ve hızlı çalışma temposu nedeniyle Antalya
ve Alanya'ya artık eskisi gibi gelemeyebileceğini ifade eden Çavuşoğlu, "Yatırımları uzaktan da olsa takip edeceğim. Biz buralara mevki ve makam için gelmedik. Bundan sonra da böyle olacağız. Mevki makamı ele geçirince değişenler o mevki gidince pusulasını şaşırıyor. Pusulanı şaşırmayacaksın, bir gün bunun da biteceğini unutmayacaksın. Bakıyorum bazen ismimi kullananlar var. İsimlerimizi kullanarak çıkar elde etmek isteyenlerden birkaçı hapiste. Onlar hakkında suç duyurusunda bulunduk" dedi.