Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Marketçiyi ağlatan soygun

Marketçiyi ağlatan soygun

Giriş Tarihi: 6.8.2018
Marketçiyi ağlatan soygun
Antalya'da silahlı bir kişi, market sahibi kadını silahla tehdit edip, 400 lirasını gasp etti. Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, markete gelen 30-40 yaşları arasındaki bir şahıs, market sahibi Şefika Çetinkaya'nın (42) karnına tabanca dayayıp, kasadaki paraları vermesini istedi. Şüpheli, kasadaki yaklaşık 400 lirayı alarak hızla uzaklaştı. Olay yerine gelen ekipler güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Korkudan ağlayan Çetinkaya güçlükle sakinleştirilebildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Marketçiyi ağlatan soygun
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN