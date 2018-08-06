Marketçiyi ağlatan soygun

Antalya
'da
silahlı bir kişi, market sahibi kadını silahla tehdit edip, 400 lirasını gasp etti. Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, markete gelen 30-40 yaşları arasındaki bir şahıs, market sahibi Şefika Çetinkaya'nın (42) karnına tabanca dayayıp, kasadaki paraları vermesini istedi. Şüpheli, kasadaki yaklaşık 400 lirayı alarak hızla uzaklaştı. Olay yerine gelen ekipler güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Korkudan ağlayan Çetinkaya güçlükle sakinleştirilebildi.