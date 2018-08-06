Şehit polisin eşine Bakan müjdesi

İçişleri Bakanlığı'nın kendisine ödediği tazminatta yanlışlık olduğundan dolayı icralık olan şehit eşi Özay Sercan
'ı arayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, hatanın düzeltileceğini ve icra takibinin kaldırılacağının müjdesini verdi.
YANLIŞ ÖDENMİŞTİ
Mardin'in Midyat ilçesinde 8 Ağustos 2015 gecesi polis aracına uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda şehit olan Alanyalı polis memuru Abdullah Ümit Sercan
'ın eşi Özay Sercan haciz şoku yaşamıştı. Sercan'ın eşi Abdullah Ümit Sercan'ın şehadete ermesinin ardından kendisine verilen 160 bin liralık tazminatın bir bölümü, Mardin-Midyat'taki polis memurlarının hatası sonucu şehidin anne ve babası yerine kendisine verilmişti.
BAKAN SOYLU DEVREDE
Şehit eşi İngilizce öğretmeni Özay Sercan, ödenilen tazminatta yanlışlık olduğunu beyan ederek paranın 23 bin 679 liralık kısmının geri istendiğini ve bu nedenle icralık olduğunu iddia etti. Yaşanan bu olayın gündeme taşınmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit eşi Özay Sercan'ı telefonla arayarak hatanın düzeltileceği ve icra takibinin kaldıracağı müjdesini verdi.
MAĞDUR EDILMEYECEK
Özay Sercan, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya duyarlılığından dolayı teşekkür ederim. Bizzat arayıp hatanın düzelteceğini, anne ve babasına paranın ödeneceğini ve icra takibinin kaldırılacağını söyledi" dedi.