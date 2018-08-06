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Şiddetten kaçamadı

’da birlikte yaşadığı sevgilisinden kaçarak kızı ile birlikte ’ya yerleşen Serpil A., eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklandı. 1 yıllık kaçışın sonu kanlı sona erdi

Giriş Tarihi: 6.8.2018
Şiddetten kaçamadı
'da uzun süre birlikte yaşadıktan sonra kızı ile birlikte Antalya'nın Kemer ilçesine kaçan Serpil A., eski erkek arkadaşı Kamer K. tarafından 1 yıl sonra bulunarak bıçaklandı. Talihsiz kadın ağır yaralanırken, kendisini yaralayan öfkeli adam gözaltına alındı. İddiaya göre, Ankara'nın Polatlı ilçesinde K amer K. (47) ile Serpil A. (41) bir süre birlikte yaşadı. Daha sonra S.A., önceki evliliğinden olan kızı ile birlikte K.K.'den ayrılarak Kemer'e taşındı.

MARKET ÇIKIŞI DEHŞET
Adresini gizli tutmaya çalışan eski sevgilisinin izini 1 yıl sonra bulan Kamer K., kadına rahatsızlık vermeye, tekrar kendisiyle birlikte olması için tehdit etmeye başladı. Serpil A., jandarmaya başvurarak koruma isteyip şikayetçi oldu. Kamer K., önceki gün öğle saatlerinde evinden alışveriş için çıkan Serpil A.'yı market çıkışında durdurdu. MOBESE kamerasının bulunduğu direğin altında elindeki bıçağı kadına birkaç defa saplayan Kamer K. bu arada kendi bacağından da yaralandı.

DURAKTA YAKALANDI
Yaralı kadının çığlıklarını duyup olayı gören vatandaşlar 112 Acil Servis ekipleri ile jandarmaya bilgi verdi. Talihsiz kadın sağlık ekipleri tarafından Kemer Devlet Hastanesi'ne oradan da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İsmi öğrenilemeyen kadının kızı da hastanede gözyaşı döktü. Kamer K. ise aynı cadde üzerindeki otobüs durağında jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde ise yaralı kadının kanının bulaştığı pide, sucuk, peynir ve hazır limonatanın bulunduğu poşeti kaldı.
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Şiddetten kaçamadı
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